3 мільйони на місяць: у Кривому Розі копи "накрили" мережу порностудій. Відео

У Кривому Розі Дніпропетровської області 18 листопада правоохоронці затримали чотирьох організаторів онлайн-порнобізнесу.

Місячний дохід угруповання становив близько 3 мільйонів гривень. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Кривому Розі копи "накрили" мережу порностудій ГУ НП в Дніпропетровській області

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Група складалася з 32-річного чоловіка і трьох жінок у віці від 23 до 27 років. Чоловік орендував три квартири і облаштував їх під порностудії. Жінки займалися вербуванням молодих дівчат – розміщували оголошення в соцмережах і на дошках оголошень. Потім запрошували жінок в вербувальний центр на співбесіду. Кращих допускали до роботи в порностудіях. Поліцейські встановили 25 дівчат, які в онлайн-режимі спілкувалися з клієнтами і транслювали відео порнографічного характеру.

У Кривому Розі копи "накрили" мережу порностудій ГУ НП в Дніпропетровській області

18 листопада працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчим під процесуальним керівництвом прокуратури провели обшуки в трьох порностудіях і вербувальному центрі. В ході обшуків вилучили близько 100 тис. гривень, 2 тис. доларів, 15 комп'ютерів, 10 вебкамер та інші речові докази.

У Кривому Розі копи "накрили" мережу порностудій ГУ НП в Дніпропетровській області

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за статтею 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Зараз трьом учасникам групи вручили повідомлення про підозру, щодо четвертого фігуранта збирається доказова база. В Індустріальному районному суді Дніпра вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині розгорівся скандал через трансляцію заборонених каналів.

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