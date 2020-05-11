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11 травня • оновлено в 12:11
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Аліна Рашевська
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+27 за добу: опублікована свіжа статистика захворюваності COVID-19 на Дніпропетровщині

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За минулу добу в Дніпропетровській області виявили 27 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Коронавірусну інфекцію виявили у 20 мешканців Дніпра, чотирьох жителів Кривого Рогу, одного жителя Кам'янського. Також по одному випадку захворювання зафіксували в Павлограді та Софіївському районі, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Станом на вечір 10 травня загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в регіоні становить 731.

Коронавірус на Дніпропетровщині

Коронавірус на Дніпропетровщині

pravda.com.ua

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом COVID-19 по всьому світу заразилися вже майже 4,2 млн чоловік. Найбільше хвороба почала поширюватися в Мексиці, Пакистані та Панамі.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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