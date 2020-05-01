+17 за добу: на Дніпропетровщині збільшилася кількість заражених коронавірусом

Карина Бондаренко Життя міста 08:25, 1.05.2020

На Дніпропетровщині виявили 17 нових випадків коронавірусної хвороби.

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Найбільше людей захворіло у Кривому Розі. Там COVID-19 діагностували у 11 жителів, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

По два лабораторно підтверджених випадки зафіксували у Покрові, Дніпрі та Першотравенську.

Коронавірус в Дніпрі
РБК

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині жінка з коронавірусом втратила двійню на пізньому терміні.

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