+17 за добу: на Дніпропетровщині збільшилася кількість заражених коронавірусом

На Дніпропетровщині виявили 17 нових випадків коронавірусної хвороби.

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Найбільше людей захворіло у Кривому Розі. Там COVID-19 діагностували у 11 жителів, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

По два лабораторно підтверджених випадки зафіксували у Покрові, Дніпрі та Першотравенську.

Коронавірус в Дніпрі РБК

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині жінка з коронавірусом втратила двійню на пізньому терміні.

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