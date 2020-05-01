Головна Новини
1 травня • оновлено в 09:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко
Всі статті автора

+17 за добу: на Дніпропетровщині збільшилася кількість заражених коронавірусом

486
Читати матеріал російською

На Дніпропетровщині виявили 17 нових випадків коронавірусної хвороби.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Найбільше людей захворіло у Кривому Розі. Там COVID-19 діагностували у 11 жителів, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

По два лабораторно підтверджених випадки зафіксували у Покрові, Дніпрі та Першотравенську.

Коронавірус в Дніпрі

Коронавірус в Дніпрі

РБК

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині жінка з коронавірусом втратила двійню на пізньому терміні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,3 мільйона осіб, загинули – 233 тисячі.

  • В Італії за добу в два рази більше людей одужали, ніж захворіли, а Британія пройшла пік.

  • Лікарі пояснили, чому коронавірус виявився більш смертоносним в Європі, ніж в Китаї.

  • Комаровський назвав унікальний метод діагностики нового вірусу.

Новини

Топпублікації

Топблоги