+16 за добу! На Дніпропетровщині збільшилась кількість заражених COVID-19

Ще у 16 жителів Дніпропетровської області підтвердили коронавірус COVID-19.

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Сім випадків зафіксували у Кривому Розі, по три – в Дніпрі і Підгородном, по одному – в П'ятихатському районі, Кам'янському та Покрові, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної адміністрації.

Так, всього на Дніпропетровщині на коронавірус захворіли 310 чоловік. Тринадцять жителів області вже одужали.

Коронавірус РБК

Як писав OBOZREVATEL раніше, через брак робочої сили в Польщі бізнесмени задумали організувати в обхід карантину чартерні рейси, щоб забрати заробітчан з України.