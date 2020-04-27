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27 квітня • оновлено в 09:13
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Карина Бондаренко
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+16 за добу! На Дніпропетровщині збільшилась кількість заражених COVID-19

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Ще у 16 жителів Дніпропетровської області підтвердили коронавірус COVID-19.

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Сім випадків зафіксували у Кривому Розі, по три – в Дніпрі і Підгородном, по одному – в П'ятихатському районі, Кам'янському та Покрові, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної адміністрації.

Так, всього на Дніпропетровщині на коронавірус захворіли 310 чоловік. Тринадцять жителів області вже одужали.

Коронавірус

Коронавірус

РБК

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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