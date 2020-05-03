+13 за добу: на Дніпропетровщині продовжує зростати кількість заражених коронавірусом

Ігор Кравченко Життя міста 10:30, 3.05.2020 Оновлено: 10:38, 3.05.2020

Станом на ранок 3 травня в Дніпропетровській області за останню добу зафіксовано 13 нових випадків зараження коронавірусом.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу на Дніпропетровщині – 448, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Дніпропетровської обласної ради, нові випадки були зафіксовані в Дніпрі – 8, і в Кривому Розі – 5.

На Дніпропетровщині продовжує зростати кількість заражених коронавірусів
medikom.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині різко збільшилася кількість заражених коронавірусів. За добу було виявлено 72 нових випадки.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Росія стає осередком COVID-19 у Європі: Путін пішов на радикальний крок

"Український обман": Трамп зробив анонс гучного фільму про Майдан

США встановили джерело коронавірусу та офіційно оголосили про це на весь світ

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

Крим повернеться Україні: український посол запропонував парі другу Путіна