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3 травня • оновлено в 23:06
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Ігор Кравченко

+13 за добу: на Дніпропетровщині продовжує зростати кількість заражених коронавірусом

1.3т
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Станом на ранок 3 травня в Дніпропетровській області за останню добу зафіксовано 13 нових випадків зараження коронавірусом.

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Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу на Дніпропетровщині – 448, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Дніпропетровської обласної ради, нові випадки були зафіксовані в Дніпрі – 8, і в Кривому Розі – 5.

На Дніпропетровщині продовжує зростати кількість заражених коронавірусів

На Дніпропетровщині продовжує зростати кількість заражених коронавірусів

medikom.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині різко збільшилася кількість заражених коронавірусів. За добу було виявлено 72 нових випадки.

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Автор
Ігор Кравченко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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