+13 за добу: на Дніпропетровщині продовжує зростати кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 3 травня в Дніпропетровській області за останню добу зафіксовано 13 нових випадків зараження коронавірусом.

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Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу на Дніпропетровщині – 448, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Дніпропетровської обласної ради, нові випадки були зафіксовані в Дніпрі – 8, і в Кривому Розі – 5.

На Дніпропетровщині продовжує зростати кількість заражених коронавірусів medikom.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині різко збільшилася кількість заражених коронавірусів. За добу було виявлено 72 нових випадки.

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