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5 грудня • оновлено в 00:07
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Борис Філатов
Борис Філатов
Міський голова Дніпра Всі статті автора

Бюджет Днепра-2020 принят: а я предупреждал...

1.8т
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Бюджет Днепра 2020 принят.

Если в 2019 он был 15 миллиардов (из них бюджет развития - 4,2), то в следующем году мы планируем - 13 миллиардов, а бюджет развития - 3.

Додецентрализовывались, короче.

Бюджет Днепра-2020 принят

Бюджет Днепра-2020 принят

dzerkalo.media

И каждый земляк совсем скоро увидит это по объемам ремонтов, благоустройству, новым троллейбусам.

А я предупреждал...

Но когда люди хотят верить в чудо, то нужно, чтобы суровая действительность вернула их с небес на бренную землю.

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Автор
Борис Філатов Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Тег
бюджет
Джерело
Джерело: ФБ Бориса Филатова
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