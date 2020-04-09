Мер Дніпра Борис Філатов пообіцяв найближчим часом врахувати всі прохання жителів міста – і зробити максимум можливого для того, щоб допомогти людям пережити карантин. Про те, що вже зроблено і що буде реалізовано у найближчі дні, Філатов розповів на своїй сторінці в Фейсбук.

"Повірте, я знаю про всі проблеми, і місто буде намагатися їх вирішувати. Допомагати не тільки самотнім людям похилого віку, яким безкоштовно доставляють продукти та медикаменти. Матеріальну підтримку від мерії отримуватимуть малозабезпечені, багатодітні ті, хто виховує дітей з інвалідністю", - зазначив Філатов .

Він також заявив про запуск з 9 квітня спеціальних рейсів у ті куточки міста, де є труднощі з придбанням продуктів і ліків.

"З сьогоднішнього дня жителі мікрорайонів, де немає продуктових магазинів і аптек, можуть користуватися так званими спецрейсами. Я кажу, в тому числі, про вулицю Бориса Кротова, селище Шевченко, Таромське, Авіаторське, де людям довелося найскладніше. Автобуси будуть перевозити людей двічі в тиждень – в понеділок і четвер. Від вас буде вимагатися тільки надіти маски і рукавички. Всі, кому потрібно їздити у лікарні на невідкладні процедури або доглядати за родичами, зможуть отримати спеціальний квиток ", - повідомив Філатов.

За словами міського голови Дніпра, мерія також вирішує питання з оплатою комунальних послуг, яка для багатьох людей, що залишилися без роботи, стала проблемою.

"Ми опрацьовуємо питання з харчуванням для школярів пільгових категорій, заборонимо комунальним підприємствам нараховувати пені та оформимо кожному, хто потребує, договір на реструктуризацію боргу по ЖКГ", - заявив Філатов.

Він також повідомив, що міській владі вдалося домовитися з операторами мобільного зв'язку про пільгові тарифи для лікарів і медсестер. І що у мерії будуть думати над тим, як підтримати малий бізнес.

"Я розумію, як почуваються зараз приватні підприємці, тому що весь бізнес моєї дружини повністю обвалився і Марина Філатова просто платить своїм співробітникам зарплату з власного гаманця. Місто нікого не кине. Наші сили обмежені, але ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб кожен, хто живе і працює в нашому славному і гордому місті, зміг пережити цей непростий час максимально безболісно", - пообіцяв Філатов.