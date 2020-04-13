Борис Філатов знявся у кліпі на гімн карантинного часу

Дніпро 16:50, 13.04.2020 Оновлено: 17:08, 13.04.2020

У Дніпрі створили міський гімн карантинного часу на мелодію пісні Тіни Тернер Simply the Best. У відеокліпі мотивуючої до дотримання карантину пісні знялися відомі в місті люди на чолі з мером Борисом Філатовим. Про це повідомляє "Наше Місто".

Борис Філатов знявся в "Гімн карантинного часу"

Згідно із задумом, відео і пісня повинні мотивувати дніпрян дотримуватися карантину і за можливості не виходити з дому, щоб зупинити епідемію коронавірусу.

Крім Дніпровського міського голови Бориса Філатова у відеоролику "засвітилися" також голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, керівниця БФ Kiddo Анна Єрмолаєва, глава БФ "За дітей" Марія Пінчук, засновник корпорації "Біосфера", шановані священнослужителі, культурні діячі та інші.

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