Дніпро, stay home: Філатов знявся у кліпі на гімн карантинного часу

У Дніпрі створили міський гімн карантинного часу на мелодію пісні Тіни Тернер Simply the Best. У відеокліпі мотивуючої до дотримання карантину пісні знялися відомі в місті люди на чолі з мером Борисом Філатовим. Про це повідомляє "Наше Місто".

Борис Філатов знявся в "Гімн карантинного часу"

Згідно із задумом, відео і пісня повинні мотивувати дніпрян дотримуватися карантину і за можливості не виходити з дому, щоб зупинити епідемію коронавірусу.

Крім Дніпровського міського голови Бориса Філатова у відеоролику "засвітилися" також голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, керівниця БФ Kiddo Анна Єрмолаєва, глава БФ "За дітей" Марія Пінчук, засновник корпорації "Біосфера", шановані священнослужителі, культурні діячі та інші.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся