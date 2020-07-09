"Відсиджуватися і боятися – це велика розкіш!" Філатов – про партію мерів і помсту Зе-команди

Після того, як окремі представники місцевого самоврядування вирішили об'єднатися і спільно йти відстоювати інтереси місцевого самоврядування і людей у регіонах у рамках новоствореної партії "Пропозиція" - центральна влада, судячи з усього, побачила в них загрозу. І замість того, щоб шукати конструктивні рішення наболілих проблем, взялася ще сильніше "закручувати гайки" - за допомогою переслідувань, репресій та кримінальних справ проти лідерів нової партії. Про регрес центральної влади у відносинах з місцевим самоврядуванням, прогрес новоствореної політсили і те, з чим вона йде у велику політику, в ексклюзивному бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів один з ініціаторів створення "Пропозиції", мер Дніпра Борис Філатов.

– Борисе, коли в столиці проходила презентація "Пропозиції", в мерії Дніпра почалися обшуки. Які "привіти" від центральної влади ви отримали цього разу?

– Це вже перетворюється на закономірність, на систему. І ми бачимо це по всій країні. Відродження практики політичних репресій, тиск кримінальними справами на законно обраних людьми місцевих лідерів, поливання брудом через проплачені медіа тих, хто сміє критикувати владу...

Але в дійсності – нам нема чого приховувати. Та й досвіду з інспірованими кримінальними справами предостатньо. За два роки в Дніпровській мерії було порушено 286 кримінальних справ, при цьому до суду дійшло лише 30, а обвинувальним вироком закінчилася всього одна. З Центральним мостом, коли вся ця історія розвалилася в суді, з метрополітеном, боротьбою з коронавірусом і так далі.

Іноді це наближається до рівня міжнародних скандалів. Наприклад, з тим же "Лімаком" – великою турецькою будівельною корпорацією, відомою в усьому світі.

Схожий маховик намагаються розкачати і навколо проекту з утеплення дитячих садків і шкіл, які проводить азербайджанський підрядник, обраний європейськими інвесторами. В обох випадках мерія є по суті пасивним замовником, а все різного роду спекуляції можуть призвести до дипломатичного конфлікту і остаточного знищення репутації українських міст серед міжнародних інвесторів.

Можна довго перераховувати. Але подібного роду тиск, особливо в умовах виборчої кампанії, яка де-факто вже почалася, це, на жаль, нормальна практика.

При цьому, так само, як величезні інституційні проблеми країни неможливо вирішити відосиками в інтернеті, так і за допомогою ручних прокурорів не вийде відновити зруйновану по всій країні інфраструктуру.

– Коли ви презентували нову політичну силу, в своєму виступі вжили кілька метафор, за якими вгадуються натяки на різних політиків – Кличка, Гройсмана, Порошенка. Що це було? Оригінальне запрошення в партію?

– Ми вже говорили: наші двері відкриті для всіх. Філософія цього проекту – в тому, що ми нікого не відштовхуємо. Всі тези, виголошені мною чи моїми колегами на з'їзді, були лише закликом прокинутися. Відкласти в сторону амбіції і правильно розставити пріоритети. Зробити це заради спільних цілей.

Не вийде так, що кожен сидить у себе в місті, і йому плювати, що відбувається з іншими громадами. Плодити різного роду карликові партії, і говорити, що це – про силу місцевого самоврядування – може і зручно, але точно не ефективно.

Тому основний посил був такий: відсиджуватися і вичікувати ідеального часу, боятися поставити, умовно, не на того гравця, – все це занадто велика розкіш. Ми простягнули один одному руки, пообіцяли бути чесними один перед одним і перед людьми, боротися за інтереси місцевого самоврядування не на словах, а на ділі. Наша мета – творення, а не набір дійових осіб для чергових політичних змагань.

Кращого визначать по результату виконаної роботи. Я хочу донести до суспільства необхідність інституційних змін, а не просувати окремих персоналій.

Борис Філатов виступив на першому З'їзді новоствореної партії "Пропозиція". Прес-служба партії

– Але персоналії – це ж теж дуже важливо. Перша п'ятірка "Пропозиції" в Дніпрі – ким будуть ці люди?

– Якщо говорити про першу п'ятірку за нинішніми правилами виборчого законодавства, то перший номер – міський голова Борис Філатов, другий – секретар міськради Олександр Санжара, третій – професор, алерголог зі світовим ім'ям, доктор Євгенія Дитятковська, четвертий – громадський активіст в сфері антикорупційної роботи і людина, яка займається транспортною реформою, Іван Васючков. П'ятий номер залишається вакантним.

Тому ми запрошуємо приєднуватися до нас тих, кому небайдужа доля місцевого самоврядування. Знову ж – не заради швидких політичних дивідендів або воскресіння минулих рейтингів. А для того, щоб будувати нову країну знизу. Говорити і чути людей, які живуть поруч з нами. Тому що тільки так ми зможемо зрушити з мертвої точки купу проблем, що десятиліттями накопичувалися в містах по всій країні. І тільки так у громад з'явиться можливість вирішити ті болючі питання, яких не видно з прикритих щільними шторами вікон Банкової.