Борделі, порностудія та "наркокартель": на Дніпропетровщині поліція провела масштабні рейди

Поліція Дніпропетровської області за останні кілька днів виявила борделі, які працювали під прикриттям масажного салону, домашню порностудію і нарколабораторію.

Як стало відомо OBOZREVATEL, правоохоронці провели масштабні рейди в регіоні.

Так, у ніч на 4 липня в Кривому Розі правоохоронці "накрили" два борделі, які працювали під виглядом масажного салону. Зараз поліція встановлює організаторів нелегального бізнесу, які орендували приміщення в двох районах міста для секс-послуг. Уже відкрито кримінальне провадження.

У Кривому Розі організували бордель

У цей же день поліцейські Дніпропетровської області встановили особу жінки, яка влаштувала домашню порностудію. Підозрювана прямо вдома знімала відео, а результат своєї "режисерської" роботи викладала в інтернет. Зараз вирішується питання про оголошення їй підозри й обрання запобіжного заходу. Вся техніка і банківські карти у жінки були вилучені як речові докази.

На Дніпропетровщині жінка організувала порностудію

У тому ж Кривому Розі обласні правоохоронці "накрили" ОЗУ, члени якого виробляли і збували наркотики: метамфетамін, канабіс, опій. Проведено 40 обшуків, затримано 10 осіб у віці від 20 до 53 років. Четверо з них раніше судимі за аналогічні злочини.

Поліція викрила угруповання наркозбувачів

Попередньо встановлено, що незаконний бізнес приносив їм щомісяця півтора мільйона гривень.

Також 5 липня у дворі 49-річного жителя Кривого Рогу поліція знайшла 360 кущів висушеного канабісу, 250 грамів сухої речовини зеленого кольору і 10 патронів різного калібру. На присадибній ділянці правоохоронців виявили ще понад 800 кущів конопель. У той же день поліцейські провели ще один обшук вдома у раніше судимого 34-річного криворіжця, під час якого вилучили близько 100 грамів речовини білого кольору, схожої на наркотичну.

У жителя Кривого Рогу знайшли 360 кущів канабісу

Правоохоронці перевіряють обох чоловіків на причетність до розповсюдження наркотиків.

У Новомосковську поліція викрила злочинне угруповання наркозбувачів-закладчиків. Збутом наркотиків займалися троє чоловіків 19-30 років і 53-річна жінка. Щомісяця наркобізнес приносив їм близько 200 тисяч гривень.

6 липня правоохоронці області провели п'ять обшуків вдома у членів ОЗУ, під час яких у зловмисників було вилучено 44 пакети з наркотичною речовиною "Метадон", 3 пакети і паперовий згорток із марихуаною, 3 стартових пістолети, перероблених під патрони метальної дії, 32 патрони до них і гроші. Крім цього вилучили порожні пакети, ваги і мобільні телефони. Всі речові докази направили на проведення експертизи, уточнили в обласній поліції. Одного зі злочинців уже затримали, вирішується питання про запобіжний захід іншим членам угруповання. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.

Як зазначив начальник ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Огурченко, боротьба з наркобізнесом – один із пріоритетів роботи обласної поліції, робота проводиться системно.

Начальник ГУ НП в Дніпропетровській області Володимир Огурченко

"Таке масштабне відпрацювання не одноразова акція, це системна, нещадна боротьба зі злом. Наше завдання – знищити ринок наркотиків у всіх його проявах, починаючи від попиту, і закінчуючи пропозицією", – наголосив Огурченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Служби безпеки в травні затримали в Києві чоловіка з великою партією кокаїну, який він придбав для подальшого збуту.