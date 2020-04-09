"Коли все завершиться, ми зможемо пишатися собою": Філатов записав зворушливе звернення до дніпрян. Відео

Мер Дніпра Борис Філатов емоційно звернувся до "втомлених" від карантину жителів міста. Тим, хто вважає тимчасові обмеження надмірними, він нагадав про реальні проблеми, з якими вже зіткнулися багато українців. Звернення до співгромадян Філатов опублікував на своїй сторінці в Фейсбук.

"Повірте, я знаю все. З цього кабінету я бачу проблеми кожного. І намагаюся допомогти всім, до кого можу дотягнуться. Ми вчимося жити у новій, страшної реальності, і цей карантин - спільний для нас усіх. Але кожен переживає його по-різному . Тому той, хто не знає, чим себе зайняти вдома, нехай порадиться з матір'ю чотирьох дітей, яка розривається між кухнею, дистанційною роботою і онлайн навчанням малечі. Той, кому набридли прогулянки по саду приватного будинку, хай уявить себе у тіснійй кімнатці гуртожитку, де за стіною пиячать сусіди"- запропонував мер Дніпра.

На думку Філатова, багато українців просто забули про те, що таке справжні труднощі і справжня небезпека.

"Той, хто не може вибрати собі фільм перед сном, нехай запитає у лікаря:" Що сниться лікарям "інфекціонки" після нічних чергувань?". Той, хто переживає, що набере під час карантину зайвих кілограмів, нехай згадає, що у місті є тисячі сімей, яким нічим нагодувати своїх дітей. Той, кому страшно померти від коронавірусу, нехай попросить поради у солдата, що кожен день ризикує отримати кулю від ворожого снайпера. У тих хлопців, яких рятують у нашій лікарні Мечникова. Той, хто скаржиться, що змушений тепер відмовитися від особистого водія, нехай знає, що після зупинки громадського транспорту цілі селища і мікрорайони фактично виявилися відрізаними від міста. А є ті люди, хто витрачає сьогодні удвічі більше часу, щоб дістатися на роботу. На хлібозавод або в лікарню", - підкреслив Філатов.