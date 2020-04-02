Більше, ніж у столиці: Філатов розповів про спецрежим транспорту у Дніпрі

Під час карантину користуватися міським громадським транспортом можуть тільки співробітники критичної інфраструктури міста. Проїзд дозволено при наявності спецперепусток, масок і рукавичок. Про те, як працює спецрежим транспортних перевезень і чим він відрізняється від київського, мер Дніпра Борис Філатов розповів на своїй сторінці в Фейсбук.

"Майже 100 тис співробітників критичної інфраструктури міста отримали номерні спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Профільний департамент опрацював 6,2 тис заявок від різних підприємств", - зазначив Філатов.

Також, за його словами, визначені 20 структур і відомств, співробітники яких можуть їздити без спецперепусток.

"За рішенням міської комісії ТЕБНС співробітники двадцяти структур і відомств (правоохоронці, ДСНС, співробітники судів і т.д.) можуть їздити за робочими посвідченнями. Потрапити до салону транспорту можна тільки у масках і рукавичках – це обов'язкова умова. Щоб скоротити час очікування, на найбільш пожвавлених гілках додали додатковий рухомий склад", - повідомив Філатов.

За словами мера Дніпра, у місті діють 32 маршрути громадського транспорту.

"На основних напрямках руху у місті діють 32 трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрути. Для порівняння, це більше, ніж у столиці. Життя не закінчується. Під час вимушеного простою, весь незадіяний для перевезень у спецрежимі транспорт оглядають і ремонтують для підготовки до літнього сезону", - розповів він.

Також Філатов застеріг жителів міста від спроб порушити карантинні обмеження.

"Ще раз: спецрежим громадського транспорту передбачає, що співробітники критичної інфраструктури можуть дістатися з дому на роботу і назад! Не треба намагатися перевозити в транспорті своїх дітей або їхати за покупками", - заявив він.

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