Головна Новини
2 квітня • оновлено в 11:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Дніпро

Більше, ніж у столиці: Філатов розповів про спецрежим транспорту у Дніпрі

1.2т
Читати матеріал російською

Під час карантину користуватися міським громадським транспортом можуть тільки співробітники критичної інфраструктури міста. Проїзд дозволено при наявності спецперепусток, масок і рукавичок. Про те, як працює спецрежим транспортних перевезень і чим він відрізняється від київського, мер Дніпра Борис Філатов розповів на своїй сторінці в Фейсбук.

Більше, ніж у столиці: Філатов розповів про спецрежим транспорту у Дніпрі

"Майже 100 тис співробітників критичної інфраструктури міста отримали номерні спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Профільний департамент опрацював 6,2 тис заявок від різних підприємств", - зазначив Філатов.

Також, за його словами, визначені 20 структур і відомств, співробітники яких можуть їздити без спецперепусток.

"За рішенням міської комісії ТЕБНС співробітники двадцяти структур і відомств (правоохоронці, ДСНС, співробітники судів і т.д.) можуть їздити за робочими посвідченнями. Потрапити до салону транспорту можна тільки у масках і рукавичках – це обов'язкова умова. Щоб скоротити час очікування, на найбільш пожвавлених гілках додали додатковий рухомий склад", - повідомив Філатов.

За словами мера Дніпра, у місті діють 32 маршрути громадського транспорту.

"На основних напрямках руху у місті діють 32 трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрути. Для порівняння, це більше, ніж у столиці. Життя не закінчується. Під час вимушеного простою, весь незадіяний для перевезень у спецрежимі транспорт оглядають і ремонтують для підготовки до літнього сезону", - розповів він.

Також Філатов застеріг жителів міста від спроб порушити карантинні обмеження.

"Ще раз: спецрежим громадського транспорту передбачає, що співробітники критичної інфраструктури можуть дістатися з дому на роботу і назад! Не треба намагатися перевозити в транспорті своїх дітей або їхати за покупками", - заявив він.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
Тег
карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги