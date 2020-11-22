Адміністратор "кол-центру" Краснова в Дніпрі здався поліції – ЗМІ

Один з адміністраторів "кол-центрів", через які проводили дзвінки дніпрянам і керували скупкою голосів, звернувся в поліцію. Про це виданню 49000 стало відомо з власних джерел.

"Сітку" кол-центрів, як повідомив адміністратор, було налагоджено для скупки голосів виборців на користь кандидата від "Громадської сили" Загіда Краснова, який балотується в мери. Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада, у Дніпрі проходить другий тур виборів міського голови.

Раніше стало відомо, що якісь "соціологи" пропонували дніпрянам по 1500 гривень за те, щоб вони проголосували за "потрібного" кандидата на виборах. Для цього потрібно було поставити позначку навпроти кандидата і сфотографувати бюлетень. Пізніше з'явився скриншот діалогу зі скупником, де було вказано прізвище Краснова.

У день виборів із ранку на ділянках стали фіксувати, що низка виборців фотографує свої бюлетені. Їх затримано, і нині вони дають свідчення в поліції.

Низка виборців у Дніпрі фотографує свої бюлетені

Низка виборців у Дніпрі фотографує свої бюлетені

А пізніше у правоохоронні органи звернувся один з адміністраторів "кол-центру", звідки обдзвонювали "сітку" й говорили, за кого потрібно проголосувати. Запис такої розмови потрапив у розпорядження редакції 49000.

Після дачі свідчень "адміністратора" поліція готує рейди та затримання "сітки" Загіда Краснова.

Низка виборців у Дніпрі фотографує свої бюлетені

Також нагадаємо, що продаж голосу й фотографування бюлетеня – кримінальний злочин. За це передбачено тюремний термін до трьох років.