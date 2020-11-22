Поліція готує масові обшуки через скупку голосів в Дніпрі – ЗМІ

За даними з власних джерел, в поліцію звернувся один з "адміністраторів" "колл-центру", який проводив дзвінки громадян, згодних продати голос на виборах, повідомляє "Дніпровська панорама".

Він нібито повідомив правоохоронцям про підкуп виборців через групи в соціальних мережах і популярних месенджерах, надав записи розмов "адміністраторів" з людьми, які вирішили продати голоси, а також передав силовикам номери телефонів та адреси "колл-центрів".

За попередніми даними, зараз готуються масові обшуки і затримання в подібних "колл-центрах", де організована незаконна скупка голосів на користь кандидата від мафії Краснова.

Зараз дніпрянам, які хотіли "підробити на виборах" і вступали в групи у вайбері та інших месенджерах масово телефонують "адміністратори". Пропонують йти і голосувати за гроші.

"Наш кандидат – Загід Геннадійович Краснов", – повідомляють вони. За фото позначки в бюлетені за мафіозного кандидата Краснова виборцям пропонують 1500 грн, які обіцяють "надіслати на карту потім, після фотозвіту".

Журналісти стверджують, це прямо свідчить про те, що людей штовхають на злочин, а після – банально "кинуть" і зникнуть. При цьому за скупку голосів, як і за продаж голосу, загрожує кримінальна відповідальність – аж до тюремного ув'язнення. Дніпрянам рекомендують відмовитися від "привабливих" пропозицій Загіда і не ризикувати свободою і репутацією.

Відзначимо, що на виборах спіймані перші порушники, котрі продали голоси. Вони робили фото бюлетенів, що заборонено законом. А коли їх затримали поліцейські – зізналися, що продали голоси Краснову.

Грошей від Краснова вони все одно не отримають – як і в минулий раз, на виборах 25 жовтня. А ось тюремний термін отримати можна запросто, підсумували ЗМІ.