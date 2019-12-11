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11 грудня • оновлено в 15:29
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З'явилося відео з моментом жорсткої ДТП з переворотом у Дніпрі

2.1т
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У Дніпрі на проспекті Слобожанському вранці 11 грудня автомобіль Toyota протаранив Mercedes Sprinter. Останній в результаті зіткнення перекинувся.

Момент аварії зафіксувала камера спостереження, передає Dnepr.Express. На відеозаписі чітко видно, що мікроавтобус не пропустив легковик, що рухався по головній дорозі.

З'явилося відео з моментом жорсткої ДТП з переворотом в Дніпрі

З'явилося відео з моментом жорсткої ДТП з переворотом в Дніпрі

Dnepr.Express

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Вилетів на зустрічну: у Дніпрі трапилася серйозна ДТП з переворотом. Фото

Також очевидці зафіксували, як із перевернутого мікроавтобуса вибирається людина.

З'явилося відео з моментом жорсткої ДТП з переворотом в Дніпрі

З'явилося відео з моментом жорсткої ДТП з переворотом в Дніпрі

Dnepr.Express

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилося відео, як на спуску з Нового мосту у Дніпрі група людей перебігає дорогу в недозволеному місці. Один з порушників, ймовірно, працівник поліції.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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