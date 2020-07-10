З'явилися подробиці смертельної ДТП у Дніпрі з вантажівкою

У Дніпрі в ніч на 10 липня на вулиці Полтавське шосе сталося лобове зіткнення автомобілів Volkswagen і Ford.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Volkswagen Crafter", здійснюючи об'їзд автомобіля "MAN 14.285LE", виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Ford Focus". Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля "Ford Focus" загинули. За словами пресслужби поліції, також загинув водій даного автомобіля. Пасажир "Volkswagen Crafter" був травмований і направлений до лікарні.

Смертельна ДТП у Дніпрі з вантажівкою. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

Крім того, правоохоронці затримали 26-річного водія "Volkswagen Crafter" за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

10 липня йому буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.

Відзначимо, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

На даний момент встановлюються всі обставини події.

Смертельна ДТП у Дніпрі з вантажівкою. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі 9 липня сталася ДТП з маршруткою на перехресті вулиці Січових Стрільців зі Старокозацькою. В результаті постраждав 10-річний хлопчик. Медики надали йому першу допомогу на місці, після чого забрали в лікарню.