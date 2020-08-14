З'явилися подробиці про пораненого на Донбасі бійця ОС: медики рятують його життя. Колаж

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова лікарі борються за життя тяжко пораненого 37-річного бійця Збройних сил України з Миколаєва.

Автомобіль, в якому знаходилися старший солдат Олександр і його напарник, вибухом протитанкової міни рознесло на шматки. Другий військовий загинув на місці, повідомив на своїй сторінці в Facebook головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Постраждалого Олександра у вкрай важкому стані авіацією доставили до Дніпра. У бійця відкрита черепно-мозкова травма, його тіло прошито десятками осколків, один з яких зачепив око.

"Безліч осколків в голові, обличчі, шиї, грудній клітині, передній черевній стінці, в кінцівках. Переломи пальців рук і ніг, термічні опіки голови, обличчя, правої руки", - розповів про стан солдата Риженко.

Пораненого бійця відразу ж прооперували. Потерпілого стабілізували, лікарі-офтальмологи змогли врятувати його праве око. Попереду чоловіка чекає тривале лікування. Медики лікарні Мечникова вірять в те, що солдат виживе.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що медики Дніпра рятують пораненого бійця ОС, автомобіль якого 13 серпня підірвався на міні.