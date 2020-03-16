У зоні ООС 15 березня постраждали двоє воїнів ЗСУ з Дніпропетровщини.

Одного з них терміново евакуювали військовим вертольотом до Харкова. "Тяжкого" бійця оперували всю ніч, проте зараз його життю нічого не загрожує, повідомила на своїй сторінці в Facebook радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Другий поранений захисник перебуває в мобільному госпіталі. Його стан стабільний.

У зоні ООС постраждали бійці з Дніпропетровщини Прямий

"За інформацією пресцентру Операції об'єднаних сил, сьогодні поранення отримали двоє військовослужбовців. Так, це наші земляки! Одного вже евакуювали військовим вертольотом до Харкова, стан важкий, але вже в свідомості, всю ніч військові лікарі оперували й рятували життя. Ще одне наше Сонечко перебуває в мобільному госпіталі, евакуація не знадобилася, в свідомості", – розповіла Губа.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Харкові помер 23-річний військовослужбовець Збройних сил України Богдан Петренко, якого прооперували після важкого поранення в голову. 4 березня він був доставлений у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

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