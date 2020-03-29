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29 березня • оновлено в 12:31
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З'явилися деталі звірячого вбивства поліцейського під Дніпром

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У неділю, 29 березня, в Дніпропетровській області за умисне вбивство співробітника поліції затримали жителя Нікополя.

Тіло оперуповноваженого Нікопольського відділу поліції з вогнепальними пораненнями було виявлено в автомобілі Toyota Land Cruiser. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначений автомобіль 29 березня близько 1 години ночі зупинили співробітники сектора реагування патрульної поліції. За кермом автомобіля знаходився 56-річний житель Нікополя, а поруч - його 35-річний син.

З'явилися деталі вбивства копа під Дніпром

З'явилися деталі вбивства копа під Дніпром

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Під час перевірки документів та автомобіля в багажнику було виявлено поліетиленовий мішок з тілом.

Попередньо встановлено, що у затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, в результаті чого він зробив кілька пострілів в його сторону. В результаті вогнепального поранення поліцейський помер на місці. Зброю вилучено та направлено на експертизу.

З'явилися деталі вбивства копа під Дніпром

З'явилися деталі вбивства копа під Дніпром

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини злочину.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині жорстоко вбили 24-річного поліцейського. Його тіло знайшли в багажнику автомобіля, який зупинили поліцейські.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Копа..., как были менты, так и остались ментами! Копы:)))
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