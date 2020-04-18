Зв'язали і погрожували автоматом: під Дніпром напали на родину підприємця

У Петриківському районі Дніпропетровської області було скоєно напад на підприємця та його сім'ю.

Троє невідомих в масках проникли в приватний будинок. Там вони напали на господаря 1970 року народження, а також його дружину 1982 року народження і дітей 2001 і 2006 років народження, повідомляє "УНН".

Всіх членів сім'ї нападники зв'язали, а потім, погрожуючи автоматом, вимагали віддати грошові кошти та інші цінні речі.

Під Дніпром напали на родину підприємця Сегодня

Злочинцям вдалося привласнити гроші на суму більше 20 тисяч гривень. Також вони заволоділи ювелірними прикрасами і машиною, на якій втекли з місця події.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 187 Кримінального кодексу України. Зловмисників розшукують співробітники правоохоронних органів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що СБУ затримала під Дніпром групу наркоторговців. Вони збували товар по всьому регіону.