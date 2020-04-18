Головна Новини
18 квітня • оновлено в 14:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Ігор Кравченко

Зв'язали і погрожували автоматом: під Дніпром напали на родину підприємця

286
Читати матеріал російською

У Петриківському районі Дніпропетровської області було скоєно напад на підприємця та його сім'ю.

Троє невідомих в масках проникли в приватний будинок. Там вони напали на господаря 1970 року народження, а також його дружину 1982 року народження і дітей 2001 і 2006 років народження, повідомляє "УНН".

Всіх членів сім'ї нападники зв'язали, а потім, погрожуючи автоматом, вимагали віддати грошові кошти та інші цінні речі.

Під Дніпром напали на родину підприємця

Під Дніпром напали на родину підприємця

Сегодня

Злочинцям вдалося привласнити гроші на суму більше 20 тисяч гривень. Також вони заволоділи ювелірними прикрасами і машиною, на якій втекли з місця події.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 187 Кримінального кодексу України. Зловмисників розшукують співробітники правоохоронних органів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що СБУ затримала під Дніпром групу наркоторговців. Вони збували товар по всьому регіону.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги