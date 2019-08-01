Звірячий напад на таксиста в Кривому Розі: у справі трапився новий поворот

Поліція затримала підозрюваного в нападі на таксиста у Кривому Розі Дніпропетровської області 31 липня.

Ним виявився місцевий житель, повідомляє пресслужба обласної поліції.

Vgorode.ua

"Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 21-річний місцевий житель. За замах на вбивство водія таксі чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років", – йдеться в повідомленні.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Поліція встановлює усі обставини події.

Раніше в ЗМІ з'явилося повідомлення, що колеги потерпілого запідозрили в злочині одного з військовослужбовців Національної гвардії і блокували рух на деяких дорогах, вимагаючи зустрічі з командуванням 3011-ї частини НГУ.

Чи справді до злочину причетний нацгвардієць, поліція не повідомляє.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області вранці 31 липня невідомий завдав декількох ударів ножем таксисту.

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