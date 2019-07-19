Звільнений під заставу чоловік пограбував банкомат у Дніпропетровській області. Фото і відео

Чоловік, якого раніше суд в Запорізькій області відпустив під заставу, пограбував банкомат у Дніпропетровській області.

Підозрюваного затримали разом зі спільниками, повідомляє перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Банкомат пограбований за допомогою вибухівки Facebook В'ячеслава Аброськіна

"Суд Запорізької області два дні тому лідера цих гадів за пограбування банку звільнив з-під варти за символічну заставу 80 тисяч гривень. Уже сьогодні вночі в Дніпропетровській області він зі своєю бандою шляхом підриву пограбував банкомат", - пише він.

Також Аброськін високо оцінив дії кримінальної поліції Дніпра і висловив невдоволення тим, що суд відпустив підозрюваних під заставу.

Вночі поліція затримала підозрюваних у пограбуванні банкомату Facebook В'ячеслава Аброськіна

Підозрюваний у пограбуванні банкомату Facebook В'ячеслава Аброськіна

Підозрюваний у пограбуванні банкомату Facebook В'ячеслава Аброськіна

Підозрюваний у пограбуванні банкомату Facebook В'ячеслава Аброськіна

"Оперативники по крупицях збирали інформацію, денно й нощно сиділи в засідці, чекали, щоб цих гадів взяти з незаперечними доказами. І щоб що? А щоб надалі інший суд їх відпустив", - обурюється заступник голови поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі підірвали банкомат ПриватБанку і вкрали 325 тисяч гривень.

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