Звалив одним ударом: в Дніпрі пара влаштувала жорстке з'ясування стосунків на вулиці. Відео

У Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь сімейна пара з'ясовувала стосунки посеред дитячого майданчика.

Між подружжям зав'язався конфлікт, який незабаром переріс у бійку. Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сімейна пара влаштувала з'ясування стосунків на вулиці liveinternet.ru

Спільне проведення часу трьох чоловіків перервала жінка, яка увірвалася на майданчик і дала ляпаса одному з них. Останній, розлютившись, відповів їй ударом по обличчю, внаслідок якого та впала на землю. Трохи оговтавшись, вона продовжила наступ. Двом особам, які мимоволі стали свідками конфлікту, вдалося запобігти його подальшому розвитку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі хулігана викинуло на проїжджу частину. Невідомий вирішив "зайцем" проїхатися в кузові евакуатора. На червоному сигналі світлофора хлопець застрибнув на автомобіль, проте не втримався і впав на дорогу.

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