Звалище замість дороги: невідомі вивозили сміття на місце будівництва об'їзної під Дніпром

У вівторок, 6 серпня, патрульні поліцейські Дніпра отримали повідомлення, що на місце будівництва об'їзної дороги невідомі вивозять і викидають сміття.

Вантажівка під керуванням невідомого чоловіка вивантажувала сміття на ділянці між вул. Узбецькою і вул. Аральською, передає пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Невідомий влаштував сміттєзвалище просто на будмайданчику Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

"6 серпня, близько 2 години дня до патрульного екіпажу звернулися небайдужі громадяни і повідомили, що до місця будівництва об'їзної дороги невідомі привозять і викидають сміття і відходи", – сказано в повідомленні пресслужби.

Патрульні вирішили обстежити територію і попрямували на зазначений майданчик, де виявили вантажівку DAF, водій якої відвантажував сміття.

Правоохоронці склали на чоловіка протокол по ст.152 (порушення правил благоустрою) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний український курорт тоне в смітті.

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