"Зразковий" городник: на Дніпропетровщині пенсіонер виростив сотні кущів конопель

Поліцейські Дніпропетровської області виявили на присадибній ділянці у 70-річного чоловіка майже 300 кущів конопель.
Інформацію про насадженні правоохоронці отримали 25 липня, передає пресслужба Головного управління Національної поліції в області.
Пенсіонер виростив на своїй ділянці сотні кущів конопель
Пресслужба поліції Дніпропетровської області
"25 липня в поліцію надійшла інформація, що на присадибній ділянці в с. Василівка Юр'ївського району ростуть рослини конопель. З території приватного домоволодіння правоохоронці вилучили 286 рослин коноплі", - сказано в повідомленні.
Рослини направлені на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
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