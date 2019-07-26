Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

"Зразковий" городник: на Дніпропетровщині пенсіонер виростив сотні кущів конопель

1.4т Читати матеріал російською

Поліцейські Дніпропетровської області виявили на присадибній ділянці у 70-річного чоловіка майже 300 кущів конопель.

Інформацію про насадженні правоохоронці отримали 25 липня, передає пресслужба Головного управління Національної поліції в області.

Пенсіонер виростив на своїй ділянці сотні кущів конопель

Пенсіонер виростив на своїй ділянці сотні кущів конопель

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"25 липня в поліцію надійшла інформація, що на присадибній ділянці в с. Василівка Юр'ївського району ростуть рослини конопель. З території приватного домоволодіння правоохоронці вилучили 286 рослин коноплі", - сказано в повідомленні.

Новини
Посеред Дніпра спіймали чоловіка з кущем конопель. Фото

Рослини направлені на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Києвом з лабораторії вилучили наркотики на $ 5 млн.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро наркотики поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel