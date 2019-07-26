"Зразковий" городник: на Дніпропетровщині пенсіонер виростив сотні кущів конопель

Поліцейські Дніпропетровської області виявили на присадибній ділянці у 70-річного чоловіка майже 300 кущів конопель.

Інформацію про насадженні правоохоронці отримали 25 липня, передає пресслужба Головного управління Національної поліції в області.

Пенсіонер виростив на своїй ділянці сотні кущів конопель Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"25 липня в поліцію надійшла інформація, що на присадибній ділянці в с. Василівка Юр'ївського району ростуть рослини конопель. З території приватного домоволодіння правоохоронці вилучили 286 рослин коноплі", - сказано в повідомленні.

Рослини направлені на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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