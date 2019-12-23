Зніс паркан і вилетів із дороги: у Дніпрі трапилася страшна ДТП

У понеділок, 23 грудня, на вулиці Робочій у Дніпрі трапилася масова ДТП.

Внаслідок зіткнення постраждали чотири автомобілі. Водія Geely госпіталізували в міську клінічну лікарню №16, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі на Робочій Інформатор

За попередньою інформацією, Honda Accord їхала вниз по Робочій і завершувала маневр на червоний сигнал світлофора, коли по Уральській рухався Geely. В результаті Honda влетіла в Geely, потім ударила Honda, знесла паркан і вилетіла на рейки. Друга Honda через зіткнення відлетіла в Opel.

ДТП в Дніпрі на Робочій Інформатор

Правоохоронці почали встановлювати деталі події.

ДТП в Дніпрі на Робочій Інформатор

ДТП в Дніпрі на Робочій Інформатор

ДТП в Дніпрі на Робочій Інформатор

ДТП в Дніпрі на Робочій Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 22 грудня на вулиці Макарова автомобіль Mitsubishi в'їхав у будівлю і перекинувся. В аварії постраждали всі, хто перебував у машині.

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