Знайшли зі спущеними штанами: в Дніпрі чоловік помер під час сексу

Вночі 18 вересня в машині таксі в Дніпрі перехожі знайшли тіло чоловіка зі спущеними штанами. З'явилася інформація про те, що він помер під час статевого акту з дівчиною легкої поведінки.

Померлому близько 50 років. Ймовірно, він працював таксистом. Про це повідомляє Інформатор.

Тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявили. Машина, в якій знайшли таксиста, стояла на пустирі біля покинутого кінотеатру "Салют". Особу чоловіка встановлюють правоохоронці.

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У Дніпрі в таксі знайшли тіло чоловіка obyektiv.press

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Тіло виявили перехожі в машині таксі Інформатор

На вигляд чоловікові близько 50 років Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області за дивних обставин померла 17-річна дівчина. Смерть наступила через деякий час після статевого акту.

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