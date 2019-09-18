Знайшли зі спущеними штанами: в Дніпрі чоловік помер під час сексу

Вночі 18 вересня в машині таксі в Дніпрі перехожі знайшли тіло чоловіка зі спущеними штанами. З'явилася інформація про те, що він помер під час статевого акту з дівчиною легкої поведінки.
Померлому близько 50 років. Ймовірно, він працював таксистом. Про це повідомляє Інформатор.
Тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявили. Машина, в якій знайшли таксиста, стояла на пустирі біля покинутого кінотеатру "Салют". Особу чоловіка встановлюють правоохоронці.
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У Дніпрі в таксі знайшли тіло чоловіка
obyektiv.press
Тіло виявили перехожі в машині таксі
Інформатор
На вигляд чоловікові близько 50 років
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області за дивних обставин померла 17-річна дівчина. Смерть наступила через деякий час після статевого акту.
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