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18 вересня • оновлено в 10:25
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Знайшли зі спущеними штанами: в Дніпрі чоловік помер під час сексу

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Вночі 18 вересня в машині таксі в Дніпрі перехожі знайшли тіло чоловіка зі спущеними штанами. З'явилася інформація про те, що він помер під час статевого акту з дівчиною легкої поведінки.

Померлому близько 50 років. Ймовірно, він працював таксистом. Про це повідомляє Інформатор.

Тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявили. Машина, в якій знайшли таксиста, стояла на пустирі біля покинутого кінотеатру "Салют". Особу чоловіка встановлюють правоохоронці.

Увага! фото 18+

У Дніпрі в таксі знайшли тіло чоловіка

У Дніпрі в таксі знайшли тіло чоловіка

obyektiv.press

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У Дніпрі знайшли мертвим зниклого військового
Тіло виявили перехожі в машині таксі

Тіло виявили перехожі в машині таксі

Інформатор

На вигляд чоловікові близько 50 років

На вигляд чоловікові близько 50 років

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області за дивних обставин померла 17-річна дівчина. Смерть наступила через деякий час після статевого акту.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
смерть
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