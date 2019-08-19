Знайшли у вагоні: на Дніпропетровщині на шахті трапилася страшна НП із жінкою

На Павлоградській шахті в Дніпропетровській області 18 серпня смертельно травмувалася машиніст конвеєра.

Тіло жінки без ознак життя виявили в одному з вагонів для навантаження вугілля приблизно о 20:00. Про це повідомляє місцевий портал Павлоград.dp.ua.

Відомо, що на місце події викликали реанімаційну групу Павлоградського 8-го воєнізованого гірничо-рятувального загону, але вона лише констатувала смерть жінки.

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Причини події почала встановлювати спеціальна комісія.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у лісосмузі селища Обухівка Дніпропетровській області знайшли звалище медичний відходів. Купа небезпечного сміття лежить під відкритим небом.

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