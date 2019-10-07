Знайшли труп в машині: в Дніпрі при загадкових обставинах помер чоловік

У Дніпрі 6 жовтня на проспекті Героїв в салоні Mercedes виявили тіло чоловіка.

Труп знаходився на водійському сидінні. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі чоловік помер у власній машині Информатор

Машина стояла у дворі житлового будинку №23. На сусідньому сидінні лежав телефон померлого, за допомогою якого поліцейським вдалося повідомити про те, що трапилося, родичам і встановити особу.

За попередньою інформацією, на тілі чоловіка не знайшли явних ознак насильства. Точну причину смерті з'ясовуватиме слідство.

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У Дніпрі знайшли труп чоловіка в машині Информатор

У Дніпрі знайшли труп чоловіка в машині Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Харкові дочка вбила матір і викинула труп на будмайданчику. В ході конфлікту дочка накинула стрічку з ковдрою і задушила пенсіонерку. Труп, загорнутий в сміттєві пакети, знайшли лише через кілька місяців.

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