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3 лютого • оновлено в 13:10
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Знайшли на глибині 550 метрів: з'явилися нові подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

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Двох чоловіків, які в ніч на 3 лютого впали в вентиляційний отвір покинутої шахти в Кривому Розі Дніпропетровської області, знайшли мертвими.

Тіла загиблих виявили на глибині 550 метрів. Пошуки тривали майже чотири години, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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У Кривому Розі екстремали зірвалися в 500-метрову шахту: фото і подробиці НП

Повідомлення про нещасний випадок надійшло до Служби порятунку "101" 2 лютого близько 23:46. Як виявилося, група у складі п'яти осіб планувала зняти відео спуску в покинутий вентиляційний ствол шахти. Зламавши грати на вході в надшахтне спорудження, двоє чоловіків у віці близько 30-ти років за допомогою альпіністського обладнання спустилися вглиб стволу, однак при невідомих обставинах вони обидва зірвалися.

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На місце події оперативно прибула чергова бригада рятувальників. Постраждалих знайшли мертвими на четверту годину пошуків. Тіла перебували на глибині 550 метрів.

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

Подробиці НП з екстремалами в Кривому Розі

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Павлограді Дніпропетровської області планують закрити п'ять шахт. Як розповів мер міста Анатолій Вершина, закриття хочуть здійснити до 2023 року.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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