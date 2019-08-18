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Знадобилося 4 роки: з'ясувався показовий нюанс про місце, де загинув Скрябін

2.2т Читати матеріал російською

У 2015 році 2 лютого близько 8:20 поблизу села Лозуватка під Кривим Рогом Дніпропетровської області в ДТП насмерть розбився український співак Андрій Кузьменко.

Через 4 роки після загибелі знаменитого співака, на місці трагічної ДТП капітально відремонтували дорогу, повідомляє 0564 (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Місце ДТП

Місце ДТП

Андрій Кузьменко міг би відзначити свій 51-й День народження, проте його життя обірвалося 2 лютого 2015 року в ДТП під Кривим Рогом.

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Тільки через 4 роки після трагічної загибелі Скрябіна, на місці, де сталася смертельна ДТП, була відремонтована дорога.

Раніше, тут просто проводили "ямковий ремонт", а в цьому році невелику ділянку дороги відремонтували капітально.

Але, це тільки навпаки пам'ятного знака та на небезпечному повороті, далі дорога йде знову вся в "латки".

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Ділянка відремонтованої дороги

Ділянка відремонтованої дороги

Ділянка відремонтованої дороги

Ділянка відремонтованої дороги

Ділянка відремонтованої дороги

Ділянка відремонтованої дороги

Ділянка відремонтованої дороги

Ділянка відремонтованої дороги

Ділянка відремонтованої дороги

Ділянка відремонтованої дороги

Як повідомляв OBOZREVATEL незадовго до смерті лідер групи "Скрябін" Андрій Кузьменко випустив пісню "Кінець фільму", яка стала пророчою.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП ремонт і будівництво доріг ями на дорогах
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