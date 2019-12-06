"Зливали" дані в ФСБ: на Дніпропетровщині нейтралізували проросійських кібершпигунів

На Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність хакерського угруповання, організованого спецслужбами РФ для проведення кібератак на українські державні органи.

На замовлення російських кураторів група місцевих жителів розробляла програмне забезпечення для ураження комп'ютерів і отримання прихованого віддаленого доступу до інформації. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Фахівці Служби з кібербезпеки також встановили, що учасники ліквідованого хакерського угруповання причетні до масштабної кібератаки на обласні державні адміністрації, яка була проведена в липні 2019 року. Зловмисники здійснювали масштабні розсилки електронних листів з комп'ютерними вірусами. Проведення акції кібершпіонажу збіглося з призначенням нових керівників обласних адміністрацій і підготовкою до проведення виборів до Верховної Ради України. Фахівці СБУ тоді блокували цю спробу хакерської атаки.

За розробку і збут програмного забезпечення, призначеного для отримання інформації, слідчі спецслужби оголосили про підозру одному з учасників хакерського угруповання за ст. 359 Кримінального кодексу України. Матеріали документування злочину направлено до суду.

Зараз вживаються заходи щодо встановлення всіх учасників хакерського угруповання і їх російських кураторів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині засудили двох терористів так званої "ДНР", які втекли на підконтрольну Україні територію. Суд призначив їм покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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