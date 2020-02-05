Злетів з мосту: на Дніпропетровщині автомобіль потрапив в серйозну ДТП. Відео

У місті Кам'янське Дніпропетровської області 5 лютого автомобіль Daewoo на швидкості злетів з мосту і, знісши огорожу, приземлився на розташованій внизу дорозі.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій легковика отримав серйозні травми. Попередньо, всьому виною послужили несприятливі погодні умови, повідомили в Telegram-каналі "Х***ве Кам'янське" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, аварія трапилася в другій половині дня неподалік від річкового порту. За попередньою інформацією, її могла спровокувати слизька дорога.

На Дніпропетровщині автомобіль потрапив в серйозну ДТП Х***ве Кам'янське

За словами співробітників поліції, які працюють на місці події, в салоні знаходився один водій. Він вижив, але отримав травми різного ступеня тяжкості і був госпіталізований до лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 4 лютого на проспекті Пушкіна вибухнув автомобіль Hyundai Sonata. У момент інциденту в салоні знаходився водій.

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