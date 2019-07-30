Зламали двері і накачали газом: в Дніпрі підірвали банкомат "Приватбанку"

У ніч на 30 липня в Дніпрі невідомі підірвали банкомат, розташований на вулиці Торговій.
Зловмисники пробралися в приміщення, попередньо зламавши двері магазина. Про це повідомляє "Інформатор".
У Дніпрі підірвали банкомат
колаж
За попередньою версією, злочинці запустили в нього газ, внаслідок чого сталося замикання і апарат вибухнув.
Крім банкомату, вибухом було пошкоджено холодильник.
У Дніпрі пограбували банкомат "Приватбанку"
інформатор
Сума збитку поки невідома.
Деталі злочину з'ясовували правоохоронці.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що звільнений під заставу чоловік пограбував банкомат у Дніпропетровській області.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!