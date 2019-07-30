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Зламали двері і накачали газом: в Дніпрі підірвали банкомат "Приватбанку"

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У ніч на 30 липня в Дніпрі невідомі підірвали банкомат, розташований на вулиці Торговій.

Зловмисники пробралися в приміщення, попередньо зламавши двері магазина. Про це повідомляє "Інформатор".

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У Дніпрі підірвали банкомат

У Дніпрі підірвали банкомат

колаж

За попередньою версією, злочинці запустили в нього газ, внаслідок чого сталося замикання і апарат вибухнув.

Крім банкомату, вибухом було пошкоджено холодильник.

У Дніпрі пограбували банкомат "Приватбанку"

У Дніпрі пограбували банкомат "Приватбанку"

інформатор

Сума збитку поки невідома.

Деталі злочину з'ясовували правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що звільнений під заставу чоловік пограбував банкомат у Дніпропетровській області.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро обманювали банкомат поліція
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