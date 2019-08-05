Зламала замок і проникла в гараж: в Дніпрі жінка з рушницею викрала Audi

34-річна мешканка Дніпра вкрала автомобіль Audi A6.

Жінка незаконно проникла в гараж і викрала транспортний засіб. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі жінка викрала Audi Столица С

Крадіжка сталася 4-го серпня близько 11:00. У поліцію про зникнення повідомив 48-річний власник автомобіля.

На місці злочину правоохоронці виявили пошкоджений замок на воротах в гараж.

Поліцейським вдалося встановити особу зловмисниці та оперативно її затримати. При огляді у жінки також виявили предмет, схожий на рушницю. Злочинницю доставили у відділення поліції Соборного району.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в лікарні померла 39-річна постраждала в масштабному ДТП в Дніпрі.

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