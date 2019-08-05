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Зламала замок і проникла в гараж: в Дніпрі жінка з рушницею викрала Audi

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34-річна мешканка Дніпра вкрала автомобіль Audi A6.

Жінка незаконно проникла в гараж і викрала транспортний засіб. Про це повідомляє "Інформатор".

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У Дніпрі жінка викрала Audi

У Дніпрі жінка викрала Audi

Столица С

Крадіжка сталася 4-го серпня близько 11:00. У поліцію про зникнення повідомив 48-річний власник автомобіля.

На місці злочину правоохоронці виявили пошкоджений замок на воротах в гараж.

Поліцейським вдалося встановити особу зловмисниці та оперативно її затримати. При огляді у жінки також виявили предмет, схожий на рушницю. Злочинницю доставили у відділення поліції Соборного району.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в лікарні померла 39-річна постраждала в масштабному ДТП в Дніпрі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро автокражі поліція
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