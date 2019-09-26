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27 вересня • оновлено в 19:36
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Зірвало скальп: з'явилися деталі моторошної НП з дівчинкою в Дніпрі

17.4т Читати матеріал російською

У Дніпрі 24 вересня 15-річна Олександра Яровенко з необережності впала в шахту ліфта.

За життя важкої пацієнтки вже третю добу борються медики обласної дитячої клінічної лікарні. Деталі моторошного інциденту, а також подробиці про стан підлітка повідомила подруга сім'ї Марина Лебедь на своїй сторінці у Facebook.

У Дніпрі в шахту ліфта зірвалася 15-річна дівчинка

У Дніпрі в шахту ліфта зірвалася 15-річна дівчинка

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Закривавлене обличчя і переломи: в Дніпрі підліток впав у шахту ліфта

Стан потерпілої й досі оцінюють як критичний.

"У неї перелом правої ноги, дві кістки, перелом чотирьох ребер, сильне забиття грудної клітки, селезінки й серця, частково зірваний скальп, починаючи від повіки й до потилиці, гематома на голові, відкрита черепно-мозкова травма", — розповіла Лебідь.

Лікарі відмовляються робити будь-які прогнози. Перші 3-7 діб для неї найважчі. Дівчинка вже перенесла операцію, і в неї попереду тривалий шлях лікування.

Сім'я постраждалої потребує фінансової підтримки. Всі бажаючі можуть надати допомогу дівчинці, переславши суму на банківську карту: 5168 7573 8825 9105 - Яровенко Вероніка Олексіївна, мати дівчинки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі на шахті помер чоловік. Працівнику стало зле під час зміни. Колеги викликали йому швидку, проте той помер до приїзду медиків.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
постраждала дитина дитина медики
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