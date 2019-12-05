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5 грудня • оновлено в 11:31
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Зім'яло у брухт: в Дніпрі сталася жорстка масова ДТП. Фото

1.2т
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У Дніпрі 5 грудня на Набережній Заводській відбулося зіткнення чотирьох легковиків.

Понівечені автомобілі заблокували проїзд по вулиці. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сталася жорстка масова ДТП

У Дніпрі сталася жорстка масова ДТП

Інформатор

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За словами учасників аварії, ДТП спровокував водій Volvo, який раптово вилетів на крайню ліву смугу і протаранив Ford. Далі, за принципом доміно, Ford вдарив Opel, а того відкинуло вперед – в ВАЗ.

Найсильніші ушкодження отримав "американець" – зім'ята передня частина і практично втиснута в салон задня. Водій відбувся подряпинами і легким переляком.

У Дніпрі сталася жорстка масова ДТП

У Дніпрі сталася жорстка масова ДТП

Інформатор

У Дніпрі сталася жорстка масова ДТП

У Дніпрі сталася жорстка масова ДТП

Інформатор

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Проїзд по цій ділянці дороги проблематичний – зайняті крайня ліва і друга смуги руху в напрямку ж/м Червоний Камінь. На місці працюють патрульний екіпаж і бригада швидкої допомоги.

У Дніпрі сталася жорстка масова ДТП

У Дніпрі сталася жорстка масова ДТП

Інформатор

У Дніпрі сталася жорстка масова ДТП

У Дніпрі сталася жорстка масова ДТП

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на перехресті вулиць Генерала Пушкіна і Запорізького шосе зіткнулися Suzuki і Chevrolet. В аварії постраждали чоловік і дитина.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія
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