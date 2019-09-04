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4 вересня • оновлено в 10:32
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Жінку вирізали з салону: під Дніпром два легковики вилетіли в кювет

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Поблизу села Гірке Дніпровського району 3 вересня відбулася ДТП за участю двох легкових автомобілів "Daewoo Sens" та "Nissan Qashqai".

В результаті зіткнення обидві машини вилетіли в кювет. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У Дніпрі зіткнулися два легковики

У Дніпрі зіткнулися два легковики

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26-річну водійку автомобіля "Nissan Qashqai" затиснуло всередині транспортного засобу, тому знадобилася допомога співробітників ДСНС. Жінку деблокували з конструкцій пошкодженої машини за допомогою спеціального обладнання, після чого передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

На місці події працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Причини аварії з'ясовували співробітники поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталася смертельна ДТП. В результаті аварії, за попередніми даними, загинули троє чоловіків. В результаті ДТП "Ford" загорівся.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія поліція
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