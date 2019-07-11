Жертва домагань: в Дніпрі нетверезу дівчину врятували від суїциду

У ніч на 11 липня в правоохоронні органи надійшло повідомлення про дівчину, яка стояла за огорожею Нового моста і намагалася зістрибнути в Дніпро.

Дівчина перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє "Інформатор".

Дівчина намагалася накласти на себе руки Информатор

Поліцейським вдалося запобігти самогубству. Постраждала зізналася, що напередодні вона стала жертвою домагань чоловіка.

У Дніпрі дівчина хотіла накласти на себе руки Информатор

Нічна подія в Дніпрі Информатор

На місце події викликали швидку допомогу. Деталі події з'ясовуватимуть правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Херсонщині 9-річна дівчинка вчинила страшне самогубство.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!