Жертва домагань: в Дніпрі нетверезу дівчину врятували від суїциду

У ніч на 11 липня в правоохоронні органи надійшло повідомлення про дівчину, яка стояла за огорожею Нового моста і намагалася зістрибнути в Дніпро.
Дівчина перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє "Інформатор".
Дівчина намагалася накласти на себе руки
Информатор
Поліцейським вдалося запобігти самогубству. Постраждала зізналася, що напередодні вона стала жертвою домагань чоловіка.
У Дніпрі дівчина хотіла накласти на себе руки
Информатор
Нічна подія в Дніпрі
Информатор
На місце події викликали швидку допомогу. Деталі події з'ясовуватимуть правоохоронці.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Херсонщині 9-річна дівчинка вчинила страшне самогубство.
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