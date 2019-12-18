Згорів дотла: в центрі Дніпра підпалили Mercedes

У Дніпрі в ніч з 17 на 18 грудня на Соборній площі невідомі підпалили Mercedes-Benz.

Автомобіль згорів дотла до приїзду пожежників. Про це повідомляє Інформатор.

У центрі Дніпра підпалили Mercedes інформатор

Момент підпалу зафіксували камери відеоспостереження. Близько 3:45 біля іномарки з'явився чоловік. Він рясно полив його займистою рідиною, після чого підпалив. Через пару секунд всю машину охопило полум'ям.

Рятувальники боролися з вогнем близько 20 хвилин. Коли пожежа була ліквідована, співробітники ДСНС додатково залили Mercedes водою, щоб уникнути повторного загоряння.

Подія обійшлася без постраждалих, проте автомобіль був повністю знищений. Пошуками зловмисника займаються правоохоронні органи.

У центрі Дніпра підпалили Mercedes інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Байкальській помітили двох чоловіків, які влаштували кулачні розбірки прямо посеред дороги. Водій Таврії підрізав хлопця на велосипеді, в результаті чого останній жорстоко помстився автомобілісту.

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