Згоріло 90% тіла: в Дніпрі сталася трагедія з 2-річним хлопчиком

На вихідних, 27 липня, в лікарні Дніпра помер маленький хлопчик, який постраждав від вибуху зі своїм дідусем.

2-річна дитина померла через опіки 90% тіла. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі помер маленький хлопчик Вікіпедія

Нещасний випадок стався 20 липня в населеному пункті Котовка Дніпропетровської області. Місцевий житель вирішив нагріти бітум і додав в вогонь бензину, в результаті чого стався вибух.

Під час цього неподалік гуляли 59-річний дідусь зі своїм онуком. Чоловік отримав опіки 50% тіла.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на залізничному вокзалі в Дніпрі неадекватний чоловік сів на рейки перед рухомим поїздом.

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