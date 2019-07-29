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Згоріло 90% тіла: в Дніпрі сталася трагедія з 2-річним хлопчиком

1.6т Читати матеріал російською

На вихідних, 27 липня, в лікарні Дніпра помер маленький хлопчик, який постраждав від вибуху зі своїм дідусем.

2-річна дитина померла через опіки 90% тіла. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі помер маленький хлопчик

У Дніпрі помер маленький хлопчик

Вікіпедія

Нещасний випадок стався 20 липня в населеному пункті Котовка Дніпропетровської області. Місцевий житель вирішив нагріти бітум і додав в вогонь бензину, в результаті чого стався вибух.

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Під час цього неподалік гуляли 59-річний дідусь зі своїм онуком. Чоловік отримав опіки 50% тіла.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на залізничному вокзалі в Дніпрі неадекватний чоловік сів на рейки перед рухомим поїздом.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро смерть вибух
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Ш. Олег
Ш. Олег
Печально. С ожогами 90% площади поверхности тела выжить невозможно. С 50%, как у дедушки, практически, тоже. :(
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