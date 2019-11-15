Здав нагороди в ломбард: в Дніпрі кримінальник цинічно пограбував учасницю ООС

У Дніпрі 15 листопада затримали чоловіка за крадіжку з помешкання поліцейської-учасниці бойових дій.

Зловмисник вкрав з її будинку цінні речі, прикраси та навіть бойові нагороди. Про це повідомили на сторінці департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в Facebook.

У Дніпрі кримінальник цинічно пограбував учасницю ООС Яндекс Дзен

Відомо, що шляхом віджиму металопластикового вікна злодій незаконно проник в квартиру, де проживала 36-річна поліцейська полку патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1". З квартири було викрадено телевізор, ноутбук, ювелірні вироби та нагороди учасника бойових дій, які належать потерпілій.

За фактом крадіжки слідчий відділ поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України.

В результаті спільних оперативно-розшукових заходів працівників внутрішньої безпеки НПУ, карного розшуку і слідчого відділу поліції Дніпра встановлено особу зловмисника, причетного до квартирної крадіжки. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який раніше неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців: за грабіж, домашнє насильство, водіння в нетверезому стані і п'яні дебоші. Украдене чуже майно злодій на таксі довіз до найближчого ломбарду і здав.

Сторінка департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в Facebook

Правоохоронці затримали чоловіка. Під час огляду при ньому виявили споряджений пістолет. Слідчі дії проведені за місцем проживання чоловіка, а також в ломбардному відділенні. Серед вилучених речей – майно, вкрадене в поліцейської, в тому числі її бойові нагороди.

В порядку ст.208 КПК України зловмисника затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. За крадіжку чужого майна, вчинену з проникненням в житло, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

Сторінка департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України в Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в дитячому садку Дніпра невідома намагалася викрасти дитину. Бабусі дитини допомогли перехожі, які бачили, як дівчинку забрала невідома жінка. Хлопець наздогнав її і допоміг повернути дівчинку. Незнайомка встигла втекти.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!