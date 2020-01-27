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27 січня • оновлено в 16:43
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Збив маму з дитиною на "зебрі": з'явилося відео страшної ДТП під Дніпром

1.6т
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У місті Підгородне Дніпропетровської області 27 січня легковий автомобіль збив двох пішоходів на "зебрі". ДТП зафіксувала камера відеоспостереження.

Як видно на записі, мама і син майже перейшли дорогу, коли Volkswagen зніс їх на великій швидкості. Відео моторошної події опублікували у Telegram-каналі "Х**овий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Під Дніпром автомобіль збив маму з дитиною на "зебрі"

Під Дніпром автомобіль збив маму з дитиною на "зебрі"

Скріншот із відео

Від удару людей відкинуло на кілька метрів від пішохідного переходу, а водій відразу зупинився.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Підгородне Дніпропетровської області 27 січня на вулиці Шосейній легковий автомобіль збив двох пішоходів, які йшли по "зебрі". В результаті ДТП постраждали жінка та її 12-річний син.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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