Збив маму з дитиною на "зебрі": з'явилося відео страшної ДТП під Дніпром

У місті Підгородне Дніпропетровської області 27 січня легковий автомобіль збив двох пішоходів на "зебрі". ДТП зафіксувала камера відеоспостереження.

Як видно на записі, мама і син майже перейшли дорогу, коли Volkswagen зніс їх на великій швидкості. Відео моторошної події опублікували у Telegram-каналі "Х**овий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром автомобіль збив маму з дитиною на "зебрі" Скріншот із відео

Від удару людей відкинуло на кілька метрів від пішохідного переходу, а водій відразу зупинився.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Підгородне Дніпропетровської області 27 січня на вулиці Шосейній легковий автомобіль збив двох пішоходів, які йшли по "зебрі". В результаті ДТП постраждали жінка та її 12-річний син.

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