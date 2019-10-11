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11 жовтня • оновлено в 08:45
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Збив двох людей на "зебрі": в Дніпрі трапилася смертельна ДТП

3.2т Читати матеріал російською

На Донецькому шосе в Дніпрі Opel збив двох людей на пішохідному переході. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували.

Трагедія трапилася 10 жовтня приблизно о 23:00. Постраждалі переїжджали дорогу на велосипеді, повідомляє Інформатор.

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Чому водій не помітив пішоходів або що стало причиною зіткнення – наразі невідомо. Правоохоронці почали з'ясовувати деталі ДТП.

У Дніпрі сталася смертельна ДТП на "зебрі"

У Дніпрі сталася смертельна ДТП на "зебрі"

Інформатор

Збив двох людей на "зебрі": в Дніпрі трапилася смертельна ДТП

Інформатор

Збив двох людей на "зебрі": в Дніпрі трапилася смертельна ДТП

Інформатор

Збив двох людей на "зебрі": в Дніпрі трапилася смертельна ДТП

Інформатор

Збив двох людей на "зебрі": в Дніпрі трапилася смертельна ДТП

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі трапилася смертельна НП в лазні. Рятувальники не могли впоратися з вогнем майже годину.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП смерть
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