Завдав 128 ударів ножем і підірвав п'ятиповерхівку: під Дніпром вбивця отримав довічне

Днепропевскій апеляційний суд засудив до довічного позбавлення волі жителя Павлограда Дніпропетровської області, який убив ножем свою дружину і спровокував вибух у п'ятиповерховому будинку.

Таким чином звинувачення домоглося більш суворого покарання для злочинця, передає пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Суд засудив вбивцю до довічного ув'язнення (ілюстрація) vikna.if.ua

"Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури області та скасував вирок суду першої інстанції через м’якість призначеного покарання для 62-річного громадянина, який жорстоко вбив дружину, вчинив розбій та спровокував вибух у багатоповерховому житловому будинку", – сказано в повідомленні.

Суд встановив, що у вересні 2016 року на сходовому майданчику багатоповерхівки між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік наніс дружині 128 ударів заздалегідь заготовленим кухонним ножем.

Потім він забрав з сумочки жінки майже 40 тис. гривень і ключі від квартири, зайшов в оселю включив газ і втік.

В результаті дій зловмисника в будинку стався вибух і кілька мешканців залишилися без квартир.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 і ч. 2 ст. 194 (умисне вбивство, розбій, пошкодження майна) Кримінального кодексу і засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відзначається, що злочинець не тільки не розкаявся в своїх діях, але й погрожував скоїти ще одне вбивство після звільнення.

Прокуратура спробувала оскаржити рішення, проте Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив вирок без змін.

Після розгляду касаційної скарги суд все ж погодився з доводами сторони обвинувачення.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в ніч з 15 на 16 серпня стався конфлікт між двома чоловіками, який закінчився різаниною. Одного з них у важкому стані забрала бригада швидкої допомоги, а іншого поліцейські доставили в райвідділ.

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